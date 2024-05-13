Украинский беспилотник заметили над Белгородской областью МО РФ: средства ПВО отразили атаку дрона на объекты в Белгородской области

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины совершили попытку удара по объектам в Белгородской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Противником был задействован один беспилотник самолетного типа. Благодаря работе дежурных средств противовоздушной обороны цель была сбита в небе над регионом.

Около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении самолета Су-27 Воздушных сил Украины средствами противовоздушной обороны. Всего за последние сутки ликвидировано 33 беспилотника, ракеты «Точка-У», снаряды «Ольха», Vampire и HIMARS. Кроме того, были сбиты авиабомбы Hammer, ракеты HARM и Storm Shadow.

До этого в Белгороде в результате массированной атаки ВСУ произошло попадание снаряда по жилому дому, там обрушился подъезд. Жертвами стали 15 человек. По словам министра строительства Белгородской области Оксаны Козлитиной, сохраняется угроза обрушения части конструкций здания.