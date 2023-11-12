Украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные в ночь на 12 ноября уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, аппарат был запущен с украинской стороны с целью терактов на объектах на территории России.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что город Валуйки попал под обстрел ВСУ. Среди населения пострадавших нет. Снаряд повредил частное домовладение, а также была повреждена линия электропередачи.

До этого в Шебекинском городском округе Белгородской области сработала система ПВО. По словам губернатора Гладкова, средства противовоздушной обороны поразили беспилотник в районе поселка Батрацкая Дача. Пострадавших среди гражданского населения нет. Ранее еще один украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью, дрон ликвидировали дежурными средствами ПВО.