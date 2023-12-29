Украинский беспилотник сбит в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Брянской области, сообщает Минобороны России. По информации ведомства, это произошло примерно в 16:20 мск.

Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа, — сказано в публикации.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали радиозавод «Стрела» в поселке Суземка Брянской области. По данным канала, пострадал один человек. Отмечалось, что ранение получила 45-летняя жительница, она была доставлена в больницу, осколок попал ей в спину.

Под огонь также попал жилой дом неподалеку, в нем начался пожар. Уточнялось, что ВСУ вели атаку из РСЗО.

Как позже пояснил глава региона Александр Богомаз, жительница поселка Суземка получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ. Он добавил, что во время атаки частично повреждены 11 жилых домовладений, административное здание, одна хозяйственная постройка полностью уничтожена. При этом было нарушено электроснабжение.

21 декабря губернатор Брянской области заявлял о сбитом средствами ПВО дроне ВСУ. Беспилотник нейтрализовали на территории Суражского района. Глава региона добавил, что в результате атаки никто не пострадал, объект никаких повреждений не получил.