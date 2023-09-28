Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Фото: Argumenty i Fakty/Global Look Press

Минобороны России сообщает о нейтрализации силами ПВО украинского дрона самолетного типа, летевшего над Брянской областью. В Telegram-канале ведомства уточняется, что летательный аппарат проник на территорию России с целью совершить теракт.

28 сентября около 11:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку. <...> Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что на территории Брянской области был сбит беспилотник со взрывчаткой. По его информации, обломки дрона упали в лесу, расположенном недалеко от жилого дома. Источники канала добавили, что при изучении БПЛА был обнаружен кумулятивный снаряд. Министерство обороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

По данным SHOT, в обломках также удалось найти два брикета взрывчатки военного назначения. Их общая масса составила 1140 граммов. Специалисты продолжают расследование инцидента.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Белгородском районе одноименной области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.