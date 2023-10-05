Украинский беспилотник сбили в приграничном регионе Минобороны: БПЛА самолетного типа уничтожен в Белгородской области

Фото: t.me/gubernator_46

Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области. Аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны.

5 октября около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт рассказал в Telegram об атаке украинских беспилотников на объекты инфраструктуры в регионе минувшей ночью. По его словам, в результате налета произошли отключения электроснабжения в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах.

Военный эксперт Виктор Блытов накануне заявил, что украинские дроны не будут долетать до Московской, Смоленской и других отдаленных от зоны СВО российских областей при наличии системы радиолокационного контроля. По его мнению, в таком случае беспилотники перехватывались бы в Курской, Брянской, Воронежской и Белгородской областях.