Украинский беспилотник сбили на подлете к Запорожской АЭС Минобороны России: украинский беспилотник сбили на подлете к Запорожской АЭС

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Сбитый на Украине беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник удалось сбить на подлете к хранилищу ядерного топлива и отходов на Запорожской АЭС, сообщили представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга. В ведомстве отметили, что серьезных разрушений на атомной станции удалось избежать. Также сообщается, что ВСУ за сутки выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам Энергодара, среди мирных жителей есть раненые

На подлете к хранилищу ядерного топлива и отходов на Запорожской АЭС сбит украинский беспилотник, — сообщили в МО РФ.

Запорожская атомная электростанция расположена рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. С марта она находится под контролем Вооруженных сил России и последние недели подвергается массовым обстрелам ВСУ.

В ближайшее время ожидается визит группы специалистов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на территорию ЗАЭС. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что президенты России и Украины предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.