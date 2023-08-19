Украинский беспилотник пытался ударить по объектам в Москве и Подмосковье Минобороны: ВС РФ посадили беспилотник в подмосковном Путилково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ 1РЛ257

Российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы посадили беспилотник самолетного типа вблизи подмосковного Путилково, сообщила в Telegram пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дрон собирался ударить по объектам в Москве и области. Уточняется, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск. Пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении Минобороны.

18 августа сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку нанести удар по российской столице с применением дрона-камикадзе. Инцидент произошел рано утром. Как уточняли в Министерстве обороны РФ, аппарат не достиг цели. Его нейтрализовали при помощи средств ПВО. Дрон изменил траекторию и рухнул на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве.

Позднее появились кадры с места крушения беспилотника. Дрон рухнул в районе бизнес-центра «Москва-Сити». В результате инцидента была частично повреждена крыша восьмого павильона Экспоцентра.

Предыдущая атака беспилотных летательных аппаратов на деловой центр «Москва-Сити» была 30 июля. Тогда мэр города Сергей Собянин заявлял, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра.