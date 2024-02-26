Украинский беспилотник готовил атаку на Белгородскую область Минобороны РФ: беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны РФ. По информации военного ведомства, попытку Киева совершить террористическую атаку пресекли около 11:00 мск.

Около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Накануне средства ПВО уничтожили украинский дрон на подлете к Белгороду. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки пострадавших среди мирных жителей нет. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Ранее ВСУ обстреляли окраину белгородского поселка Ленинский в Шебекинском городском округе. В результате атаки получила повреждения линия электропередачи, из-за чего в поселке частично пропал свет. Среди мирных жителей никто не пострадал.

До этого украинские войска атаковали три района в Курской области. По словам главы региона Романа Старовойта, при обстрелах были повреждены газовая труба и линии электропередачи в селе Кульбаки. Также получили повреждения частные домовладения в селах Троицкое и Николаево-Дарьино. Никто не пострадал.