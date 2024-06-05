Украинские войска попытались атаковать Белгородскую область МО РФ: средства ПВО сбили один украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины попытались атаковать российские объекты на территории Белгородской области в 14:30 по московскому времени, применив один беспилотник самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что дежурные средства противовоздушной обороны успешно отразили нападение.

Около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — заявили в министерстве.

Отмечается, что это не первая попытка совершить атаку на регион за день. До этого украинские войска атаковали Белгородскую область в 12:15 по московскому времени. По данным Минобороны России, в небе над регионом так же был замечен один вражеский БПЛА, беспилотник ликвидировали средства противовоздушной обороны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские дроны сбросили три взрывных устройства в селе Мокрая Орловка. В результате два жилых дома и одно административное здание получили серьезные повреждения. По словам главы региона, при атаке никто из местных жителей не пострадал.