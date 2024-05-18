Украинские военные пытались атаковать Крым Минобороны России: в небе над Крымом сбили один украинский беспилотник

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины совершили попытку атаки на российские объекты, находящиеся на территории Республики Крым, в ночь на 18 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Противник задействовал один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Благодаря работе дежурных средств противовоздушной обороны угроза была нейтрализована.

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. По его словам, силы противовоздушной обороны приведены в боевую готовность. Глава области призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями.

До этого Минобороны России сообщило об ударе украинских войск по Белгородской области из реактивной системы залпового огня Vampire. Средства ПВО сбили над регионом 14 снарядов.