Украинские дроны ударили по двум российским регионам ночью МО России: средства ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Курской областями

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины предприняли попытку совершить террористические атаки на объекты в Белгородской и Курской областях, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Военные использовали беспилотники самолетного типа. Два вражеских дрона были сбиты средствами противовоздушной обороны над Белгородской и еще один — перехвачен над Курской областью.

Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, один БПЛА перехвачен над территорией Курской области, — заявили в ведомстве.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что украинские войска неоднократно открывали огонь по территории региона 24 мая. Под ударом оказались пункт пропуска «Суджа», хутор Олешня, села Гуево и Горналь, деревня Елизаветовка и поселок Теткино, поселок Коренево и село Троицкое, а также деревня Старая Николаевка.

До этого Минобороны России сообщило об ударе артиллеристов Центральной группировки российской армии по командному пункту и укрепленным позициям украинских войск на Авдеевском направлении. В результате цели были успешно поражены. Бойцы стреляли из гаубиц Д-30 калибра 122 миллиметра и минометов 2С12 «Сани».