Украинская армия может применить биооружие из-за провала контрнаступления Кириллов: ВСУ могут применить химическое оружие из-за контрнаступления

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины могут применить биологическое и химическое оружие в зоне СВО, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны РФ, это связано с провалом контрнаступления. Предполагается, что после применения таких вооружений, Киев обвинит в использовании нестандартных форм ведения боевых действий российскую сторону.

В связи с тем, что вооруженными силами Украины не удалось достигнуть успехов в ходе так называемого контрнаступления, предполагаем, что произойдет смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе – применение химических и биологических средств, — заявил генерал-лейтенант.

Кириллов отмечает, что в настоящее время правительство Украины координирует свои действия с национальными спецслужбами для организации провокации против России. По данным Минобороны РФ, в дальнейшем будет организована антироссийская кампания в мировых СМИ и в структурах ООН.

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что украинская армия применила химическое оружие на Артемовском направлении. По его словам, данный вид вооружений применялся в районе села Клещеевка, расположенного в районе Артемовска.