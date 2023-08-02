Украине напомнили неудобную правду о ее членстве в СНГ МИД РФ: юридически Украина до сих пор остается членом СНГ

Фото: shutterstock.com

Украина расторгла десятки соглашений, действовавших в рамках СНГ, однако выйти из состава организации не смогла, заявил глава первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Микаэл Агасандян. По его словам, которые приводит РИА Новости, с юридической точки зрения Украина все еще остается участницей содружества.

Что касается Украины, то часто можно услышать неверное утверждение, что она якобы вышла из СНГ. На самом деле Украина де-юре остается в составе организации, — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Киев отказался выполнять обязательства в рамках примерно 80 соглашений. С другой стороны, в отношении Украины продолжают действовать более 150 международных договоров, подписанных по линии СНГ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял о проблемах с процедурой вступления республики в НАТО. По его словам, западные правительства постоянно говорят о необходимости выполнения ряда условий со стороны Киева, однако сами условия никто не сформулировал. Чиновник также посетовал на то, что Украина и НАТО видят по-разному процедуру вступления. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подверг НАТО резкой критике, назвав отношение организации к его стране «беспрецедентным и абсурдным» проявлением слабости.