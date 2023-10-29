Украинцы просили Россию помочь вернуть отобранных в ЕС детей Лукьянцев: украинцы просят Москву о помощи в возврате отобранных Западом детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru

В постпредство России при ООН обращались десятки проживающих в странах Запада украинских семей с просьбой помочь им вернуть детей, которых отобрали службы этих стран, заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в эфире Первого канала. По его словам, Киев не смог им помочь.

С апреля 2023 года обратились несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей... Сами обратившиеся откровенно сказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения, — подчеркнул директор департамента МИД.

Лукьянцев уточнил, что украинцы продолжают обращаться с такими просьбами, а российские дипломаты разбираются с каждым случаем.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что воровство детей на Западе — это системная проблема, которая долгое время игнорируется. Он добавил, что детей беженцев отправляют в приюты, где их содержат в неудовлетворительных условиях, а диппредставительства на обращения родителей отвечают отказом в помощи. Дипломат предположил, что для решения вопроса, скорее всего, привлекут неравнодушных активистов и неправительственные организации.