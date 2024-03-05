«Украинцы должны радоваться»: сенатор высказался об отставке Нуланд Сенатор Цеков призвал украинцев радоваться решению Нуланд уйти в оставку

Гражданам Украины стоит порадоваться решению заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд уйти в отставку, заявил сенатор от Крыма, член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Он предположил, что причиной ее решения могли стать напряженные отношения с госсекретарем США Энтони Блинкеном и американским лидером Джо Байденом.

Причин для отставки может быть много. Возможно, дело в межличностных отношениях с Блинкином или Байденом. Могу лишь сказать, что в отставку уходит зловещая фигура, — сказал он.

Цеков напомнил, что Нуланд участвовала в организации госпереворота на Украине в 2014 году. По его словам, с тех пор она не раз сыграла негативную роль в событиях на Украине, вплоть до сегодняшнего дня.

С этой точки зрения, больше всего ее отставке должны радоваться сами украинцы, — заключил Цеков.

О решении Нуланд уйти в отставку сообщил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. По словам дипломата, ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

С июля 2023 года Виктория Нуланд временно исполняла обязанности первого заместителя госсекретаря США. Она решила уйти в отставку после того, как сенат Конгресса США в начале февраля утвердил кандидатуру Курта Кэмпбелла на эту должность.