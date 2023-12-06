Украина потеряла за сутки Су-25 и МиГ-29 Минобороны: за сутки в ДНР и Запорожской области сбиты украинские Су-25 и МиГ-29

Фото: МО Украины

Миг-29 ВС Украины

В Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области комплексы ПВО ВС РФ в течение суток сбили самолеты Су-25 и Миг-29 Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и Миг-29 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Доброполье Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области. Кроме того, уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что российская армия поразила пункты управления 31-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 109-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, были уничтожены склады боеприпасов и горючего, а также живая сила и военная техника в 113 районах Украины.

В конце ноября российские средства ПВО сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ. Произошло это в районе населенного пункта Воздвиженка. Помимо истребителя, удалось уничтожить 45 дронов, отчиталось ведомство.