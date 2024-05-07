Украина перебросила в ДНР мобилизованных граждан без опыта ВСУ перебросили в ДНР резервные подразделения из числа мобилизованных

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в населенные пункты подконтрольной Киеву части ДНР резервные подразделения из числа недавно мобилизованных, сообщили ТАСС представители силовых структур региона. Речь идет о Константиновке и Краматорске.

На этот раз ВСУ перебросили туда совсем свежих мобилизованных, по большей части без какого-либо боевого опыта, — уточняется в сообщении.

В силовых структурах отметили, что личный состав отбирался в спешке. Допускается, что новобранцы не смогли пройти обучение.

В понедельник, 6 мая, главком ВСУ Александр Сырский рассказал об обстановке в другой части подконтрольных Киеву районов ДНР. По его словам, у городов Курахово и Покровск сложилась сложная ситуация, в которой необходимо задействовать резервы.

Экипаж танка Т-72Б3 группировки российских войск «Днепр» ранее уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ, а также полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области. В Министерстве обороны РФ уточнили, что стрельба велась с расстояния более трех километров от цели. Танк оперативно прибыл на огневую позицию и уничтожил объекты точным огнем. По завершении задания Т-72Б3 покинул позицию.