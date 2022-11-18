«Украина — филиал «Аль-Каиды»: Нилов о расстреле бойцов из РФ Депутат Нилов сравнил ВСУ с ИГИЛ и «Аль-Каидой»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расстрел украинскими военными бойцов Вооруженных сил РФ является не просто военным преступлением, но и полноценным террористическим актом, так в разговоре с NEWS.ru прокомментировал видеокадры, на которых ВСУ расстреливают безоружных военнослужащих армии России депутат Госдумы VII созыва, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, эти действия сравнимы с методами террористов из ИГИЛ и «Аль-Каиды» (признаны в РФ террористическими, их деятельность запрещена). Минобороны РФ не комментировало расправу над военными.

По словам собеседника, за такие действия исполнители должны наказываться в соответствии с законами военного времени. В связи с этим Нилов призвал вернуть в российское законодательство казнь для военных преступников.

Их действия сопоставимы с методами головорезов из ИГИЛ и «Аль-Каиды». За подобные деяния необходимо карать по законам военного времени без права на снисхождение. После увиденного никаких моральных самоограничений у русской армии оставаться не должно, а вопрос о возобновлении применения казни к военным преступникам возвращен в повестку российского законотворчества, — заявил он.

Ранее глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер сообщила, что российские военнопленные подвергаются на Украине избиениям и пыткам, в том числе с использованием электрического тока. По ее словам, случаи жестокого обращения были задокументированы представителями организации в ходе бесед со 175 военнопленными. Богнер добавила, что подобные случаи имели место в исправительной колонии в Днепропетровской области и в нескольких следственных изоляторах.