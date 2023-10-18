«Украина № 3»: в Москве раскритиковали Пашиняна за речь в Европарламенте ТАСС: в Москве считают, что Пашинян идет по стопам Зеленского

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Высокопоставленный источник из Москвы в комментарии ТАСС раскритиковал премьера Армении Никола Пашиняна за выступление в Европарламенте. Инсайдер назвал заявления Пашиняна во время речи провокационными и безответственными, сравнил его с лидером Украины Владимиром Зеленским и обвинил главу Армении в том, что он ухудшает отношения Еревана и Москвы по тому же сценарию, который использовался на Украине и в Молдавии.

Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений. Видим, как Армению пытаются превратить в Украину номер три, если считать Молдавию Украиной номер два, а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского, — рассказал московский инсайдер.

Во время выступления 17 октября Пашинян заявлял, что республика получает серьезные удары по одинаковой схеме: внешняя агрессия, бездействие союзников и попытки использовать военную или гуманитарную ситуацию для свержения власти. Премьер пояснял, что это проявляется в гибридных технологиях и в провоцировании внутренних беспорядков, которые направляются внешними силами.