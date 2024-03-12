«Указ закрытый»: Песков ответил на вопрос о помиловании женщин к 8 Марта Песков: указ президента о помиловании женщин к 8 Марта является закрытым

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Указ президента России Владимира Путина о помиловании женщин к Международному женскому дню является закрытым, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в разговоре с «Осторожно Media». Так он ответил на вопрос, будут ли опубликованы списки заключенных, попавших под помилование к 8 Марта, или нет.

Указ о помиловании женщин к 8 Марта закрытый, — сказал он.

Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин 8 марта. В их число вошли осужденные, имеющие несовершеннолетних детей, беременные, а также женщины, родственники которых участвуют в СВО на Украине. В Кремле уточнили, что при принятии решения глава государства руководствовался принципами гуманности.

Тему амнистии затронула член СПЧ Ева Меркачева на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 4 декабря. Она попросила Путина помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления и имеющих несовершеннолетних детей.

Тогда Путин допустил, что «некоторые категории женщин», отбывающих наказание, можно амнистировать. Он также отметил, что серьезные наказания за ненасильственные преступления являются «спорными». Он предложил проработать этот вопрос в рамках улучшения законодательства.