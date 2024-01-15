«Ухудшают ситуацию»: сенатор о размещении британских солдат в странах НАТО Сенатор Климов: размещение британских солдат в странах Европы ухудшит ситуацию

Фото: МО Британии

Размещение британских солдат в странах Европы и увеличение числа учений НАТО могут ухудшить ситуацию на международной арене, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Комментируя ситуацию Lenta.ru, сенатор подчеркнул, что это становится дополнительной угрозой общеевропейской безопасности.

Все эти передвижения большого количества военнослужащих и боевой техники в зонах, близких к зонам конфликтов, совершенно точно ухудшают международную ситуацию и никоим образом не способствуют безопасности, — отметил Климов.

По его словам, участие британских военнослужащих в учениях НАТО не является новостью. Сенатор уточнил, что подобные действия накаляют ситуацию. Он сравнил это с подливанием бензина или керосина к горящим предметам.

Когда горят какие-то предметы, а туда начинают еще лить, например, тот же бензин или керосин, то от этого пожар становится больше, — высказался Климов.

Как уточняет издание, министр обороны Британии Грант Шаппс сообщил, что в первой половине 2024 года 20 тысяч британских солдат разместятся по всей Европе для участия в учениях Steadfast Defender 24. По предварительным данным, 16 тысяч солдат сухопутных войск направят в страны Восточной Европы.

Политолог Алексей Ярошенко ранее заявил, что учения НАТО станут очередным этапом подготовки Североатлантического альянса к прямому вооруженному противостоянию с Россией. По его словам, самые масштабные маневры со времен окончания холодной войны могут вылиться в нападение на Россию.