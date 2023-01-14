Угрозы Володина и «казус Овсянникова»

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Продолжающаяся СВО и внешнее давление, естественно, отражаются на настроениях нашего общества, которое в дополнение к прежним раскалывающим его факторам еще и разделилось на тех, кто остается, и тех, кто предпочел уехать. В этой связи спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил отлучить новых эмигрантов, активно поливающих грязью свое отечество и желающих ему превратиться в ядерный пепел, от возможности продолжать кормиться за счет столь ненавидимой России.

Председатель нижней палаты предложил принять «закон о негодяях», позволяющий не только поставить заслон получению ими доходов за счет государства, но и конфисковать их имущество, лишив ренты для безбедного проживания вдали от родных осин. Надо сказать, что предложение Володина вполне в общественном тренде, поскольку картина обласканных властью персонажей, ныне показным образом кусающих кормившую их руку, действительно вызывает возмущение. И нынешний общественный остракизм вполне может принять форму конкретной уголовной статьи.

Вот только постепенно проявляется и иная, менее заметная, но от того не менее тревожная тенденция. Поскольку в данном случае речь уже идет не только о певцах и актерах, возомнивших себя гражданами мира, но и о некогда влиятельных и много знающих сановниках. Достаточно вспомнить процесс, выигранный в суде Европейского союза Дмитрием Овсянниковым, бывшим губернатором Севастополя, а прежде заместителем главы Министерства экономического развития. Попав под антироссийские санкции еще в 2017 году, недавний член «Единой России» с помощью ловких адвокатов (кажется, испанцев) доказывал, что деяния, изначально расцененные как покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, были им совершены как бы по долгу тогдашней службы. Мол, под прессом служебного принуждения, а в душе он был далек от приписанных ему антиукраинских грехов.

Фото: dan-news.info

И что вы думаете? Суд вошел в его нелегкое двусмысленное положение и постановил снять с его фигуры персональные санкции. Отныне он может распоряжаться своей заграничной собственностью, вести в дальних странах свой бизнес, свободно перемещаться по Шенгенской зоне и так далее. С того исторического вердикта, который не вызвал такого яркого резонанса, как поведение певца Валерия Меладзе, прошло два месяца. Но вердикт этот действительно создал удивительный прецедент. Ведь получается, что достаточно уйти с занимаемой высокой должности, искренне по сценарию адвокатов раскаяться — и все, никаких санкций. Хотя не исключено, что экс-губернатор еще в кулуарах поделился интересующими наших «доброжелателей» нужными сведениями.

И тут появилась информация, что дистанционно с поста генерального директора АО «Почта России» уволился Максим Акимов, который к тому же полтора года занимал кабинет вице-премьера правительства России. По циркулирующей информации, он успел получить израильский паспорт. Вслед за Чубайсом, миллиардером Прохоровым и другими некогда влиятельными российскими деятелями.

Иными словами, и без суда действует формула Овсянникова: уволиться, выйти из партии власти, раскаяться. Или, может, поделиться специфическими знаниями. Много вопросов. Причем куда более серьезных, чем просто болтовня богемы в изгнании.

Как поступать с этими людьми, с их имуществом хотя бы в нашей стране? Не исключено, что закон, предложенный Вячеславом Володиным, может быть куда более объемным. А вообще, нам как-то не везет с Овсянниковыми...