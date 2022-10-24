«Угроза налицо»: Песков о недоверии Запада к подготовке «грязной бомбы» Песков: угроза применения «грязной бомбы» Украиной налицо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угроза применения Украиной «грязной бомбы» является очевидной, считает представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, западные страны зря не доверяют информации министра обороны России Сергея Шойгу, но это их дело — верить или нет, передает ТАСС.

Недоверие к информации российской стороны о «грязной бомбе» Украины не значит, что такой угрозы нет. Угроза налицо, дальше их дело — верить или нет, — сказал Песков.

23 октября РИА Новости со ссылкой на неназванные источники в разных странах сообщило, что украинские власти якобы готовят провокацию с подрывом на территории страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности. Журналисты агентства уверены, что Киев хочет обвинить РФ в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации и запустить антироссийскую кампанию в мире. При этом никаких доказательств этой информации РИА Новости не приводит.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с британским коллегой Беном Уоллесом, выразив в ходе диалога обеспокоенность касательно возможного применения Украиной «грязной бомбы». Кроме того, Шойгу поговорил с министрами обороны Франции и Турции Себастьяном Лекарню и Хулуси Акаром, а также с главой Пентагона Ллойдом Остином. Всем им глава Минобороны РФ сообщил о потенциальной возможности применения Киевом «грязной бомбы».

Главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о намерении Украины применить так называемую грязную бомбу на собственной территории. По их словам, это утверждение можно расценивать как предлог для эскалации конфликта на Украине.