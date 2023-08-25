Уголовную ответственность предложили ввести за оправдание экстремизма В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду экстремизма

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В России необходимо ввести уголовную ответственность за пропаганду и оправдание экстремизма, сейчас такая мера предусмотрена только за публичные призывы к экстремистской деятельности. Поправки разработали вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова и Петр Толстой, глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев, сообщает «Парламентская газета». Законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию. Поправки в том числе коснутся пропаганды так называемых массшутингов. Валеев подчеркнул, что все основные механизмы для выявления фактов оправдания экстремизма уже отработаны.

Все основные принципы уже давно существуют и успешно работают, о чем свидетельствует, например, рабочая практика наших правоохранительных органов, — заявил парламентарий.

Массшутинги в России стали частым явлением, их масштабы сравнимы с экстремизмом, пояснили депутаты. При этом в интернете и даже в некоторых СМИ можно встретить оправдания массовых убийств и пропаганду подобных преступлений. Парламентарии уверены, что жесткие наказания позволят исправить ситуацию. Изменения предложили внести в статью 280 Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф в размере 100-300 тысяч рублей, принудительные работы, арест или лишение свободы на срок до четырех лет за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. В эту статью хотят добавить новый состав — публичное оправдание или пропаганда экстремизма. За него планируется предусмотреть наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Члены Совета Федерации ранее внесли в Госдуму законопроект, согласно которому органы власти смогут лишать гражданства россиян по праву рождения. Согласно предложенной норме, гражданства России по факту рождения могут лишить за дезертирство, дискредитацию войск и призывы к экстремизму.