Уголовное дело возбуждено против мужчины, собиравшегося воевать за Украину В Брянске возбудили уголовное дело против мужчины, собиравшегося воевать за Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В отношении мужчины, который хотел выехать на Украину для участия в боевых действиях против России, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Брянской области. Подозреваемый неоднократно пытался выехать на Украину через Белоруссию.

В Брянске возбуждено уголовное дело в отношении лица, намеревавшегося перейти на сторону противника. Установлено, что данное лицо в течение 2022 года неоднократно предпринимало попытки выезда через Республику Беларусь на Украину для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований против Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее двух жителей Севастополя, передававших СБУ данные о российских военных объектах, арестовали по делу о госизмене. По данным спецслужб, агенты с Украины завербовали одного из задержанных еще в 2016 году. После начала спецоперации он передавал данные о расположении объектов российского Министерства обороны за денежное вознаграждение.

Летом 2022 года задержанный привлек к шпионажу своего приятеля. Последний передавал Киеву данные об объектах ФСБ с помощью мессенджера WhatsApp.