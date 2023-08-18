В Москве задержали подозреваемых в нападении на журналистов ВГТРК СК сообщил о задержании подозреваемых в нападении на журналистов ВГТРК в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на членов съемочной группы телепередачи «Вести. Дежурная часть» в Москве, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства. Уточняется, что подозреваемые в совершении преступления были задержаны, в ближайшее время им изберут меру пресечения.

Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). <...> В порядке ст. 91 УПК РФ фигуранты задержаны. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, — говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, нападение произошло 17 августа. Журналисты ВГТРК снимали репортаж в одном из жилых домов в столичном районе Бирюлево Восточное о «профессиональных соседях». Двое жителей квартиры «воспрепятствовали законной профессиональной деятельности» и избили журналистов.

4 июля в Грозном произошло нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели в столицу Чечни на оглашение приговора Заремы Мусаевой по делу о нападении на полицейского.

Как рассказывали сами пострадавшие, по дороге из аэропорта их машину заблокировали три автомобиля с вооруженными людьми. Милашину били по пальцам, обрили голову, а затем облили зеленкой. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, переломы кистей рук и ушибы мягких тканей. Немов получил ножевое ранение в ногу.

По факту нападения на журналистку и адвоката Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении легкого и средней тяжести вреда здоровью. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что поручил приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Нападавшие найдены не были.