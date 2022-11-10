Уголовное дело против Яшина поступило в суд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы зарегистрировал против оппозиционного политика Ильи Яшина уголовное дело по статье о «фейках» про российскую армию (ст. 207.3, Ч. 2, п. д), говорится на сайте инстанции. Дата заседания пока не известна.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 280.3 Уголовного кодекса (УК) РФ о дискредитации ВС России, после того как Яшин 7 апреля в ходе прямого эфира на YouTube распространил недостоверную информацию о событиях в городе Буче. 1 ноября СК РФ завершил расследование уголовного дела. Оно было направлено в суд.

Политик был арестован в середине июля. Суд изначально отправил Яшина под стражу до 12 сентября, впоследствии продлив эту меру пресечения до 12 ноября. Адвокат Яшина обещал оспорить решение суда, назвав избранную меру пресечения «необоснованной и жесткой».

Басманный суд Москвы ранее отклонил требование адвокатов Яшина о признании незаконным возбуждения уголовного дела в адрес подзащитного. Отмечатся, что судья проигнорировала аргументы стороны защиты.