Уголовникам запретили вступать в ряды ЧВК Депутат ГД Крашенинников: заключенным запретили вступать в ряды ЧВК

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Заключенные в России больше не смогут заключать договоры с частными военными компаниями, заявил председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, ссылаясь на принятые недавно законы. При этом он подчеркнул, что осужденные смогут участвовать в военной операции на Украине, если подпишут контракт с Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

Была история, когда в ЧВК могли брать тех, кто под приговором находятся, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана, — сказал депутат.

По его словам, этот факт говорит о том, что часть функций у частных военных компаний исчезла.

25 июня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые 24 июня находились в Ростове-на-Дону, «не делали ничего предосудительного». По его словам, они выполняли приказы своего руководства. Депутат отметил, что запрещать ЧВК не нужно. Картаполов призвал принять закон, который бы регулировал деятельность частных военных компаний в РФ.

По мнению первого замглавы международного комитета Совфеда генерала ФСБ Владимира Джабарова, частные военные компании должны работать исключительно за пределами России. Он подчеркнул, что на территории РФ могут быть только добровольцы, которые должны заключать контракт с Минобороны и проходить службу в армии.