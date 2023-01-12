Ученые предложили сухопутным войскам лазерного робота-собаку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Робот-собака на Международной выставке «Интерполитех-2021»

Ученые Михайловской военной артиллерийской академии Минобороны в Санкт-Петербурге предложили российским сухопутным войскам использовать роботов-собак с установленными на них лазерами, следует из базы Роспатента. Гаджет предлагается использовать для поражения оптико-электронных приборов.

На роботе — собаке устанавливают тактический лазерный автоматизированный комплекс, управление и контроль которыми осуществляют дистанционно оператором боевого расчета, находящимся в укрытии, — говорится в реферате изобретения.

Фото: new.fips.ru Робот-собака

Учены полагают, что использование роботов-собак снизит боевой потенциал противника. Кроме того, гаджет позволит обеспечить безопасность операторов. По оценке специалистов, использование гаджетов вместе с тактическими лазерами должно увеличить потери противника на 15-30% и снизить свои на 5-15%.

В августе инженер из Иркутска Андрей Золотоев представил робота-санитара на форуме «Армия-2022». Разработка способна не только спасти бойца, но и обезопасить медика. Изобретатель также продемонстрировал еще двух роботов, один из которых имеет вместо рук шестиствольный пулемет, а другой может доставлять бойцам боеприпасы.