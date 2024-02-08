Ученые пожаловались Путину на нечестную экономическую политику Китая Ученый из МФТИ Никитин: Китай активно занижает цену научного оборудования

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Китайские компании ведут нечестную экономическую политику в вопросе поставок научного оборудования, заявил доктор физико-математических наук Максим Никитин в ходе заседания Совета по науке и образованию с участием президента России Владимира Путина. По его словам, которые приводит Кремль, Китай активно занимается демпингом цен.

Никитин подчеркнул, что в конце 2023 года в России выстроились логистические цепочки поставок научного оборудования, вместе с российским оборудованием также развивалось и китайское. Однако предприятиям из России сложно конкурировать с компаниями из КНР, что обусловлено низкой стоимостью их товаров, обратил он внимание. При этом российские предприятия могли составить конкуренцию западному научному оборудованию за счет более приемлемых цен.

Нам нужно конкурировать не с высокой ценой западных приборов, а с очень низкой ценой китайских, у которых очень дешевое производство. [Китайские компании] активно применяют демпинг цен, — рассказал Никитин.

Как сообщалось ранее, китайский морской порт отказал российскому кораблю Moskva в обслуживании. Поводом для этого послужило включение бенефициара перевозок в санкционный список Великобритании.