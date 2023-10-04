Участвующим в военных конфликтах контрактникам просуммируют допвыплаты

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В России просуммируют повышающие коэффициенты денежного довольствия военнослужащих по контракту, которые служат в формированиях, размещенных за пределами России и выполняют задачи при вооруженных конфликтах, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на портале правовой информации. В документе отмечается, что для контрактников, участвующих в вооруженных конфликтах применяется повышающий коэффициент 1,5.

Правила выплат денежного довольствия для россиян, служащих по контракту в воинских формированиях за пределами страны, предусматривают коэффициент 1,1 — для Белоруссии, 1,4 — для Абхазии, Южной Осетии и Таджикистана.

Постановлением правительства также устанавливаются новые повышающие коэффициенты для денежного довольствия контрактников, служащих в высокогорных районах. Для тех, кто служит в районе, расположенном на высоте свыше 3 тысяч м над уровнем моря, коэффициент составит 1,35, на высоте от 2 тысяч до 3 тысяч м — 1,25, от 1,5 тысячи до 2 тысяч м — 1,15.

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