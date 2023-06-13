Участвующие в СВО добровольцы заключили контракт с Минобороны Минобороны: семь подразделений участвующих в СВО добровольцев подписали контракт

Фото: Министерство обороны РФ

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев (слева) и командиры отрядов и бригад добровольческого корпуса

Семь подразделений добровольцев заключили контракт с Министерством обороны России, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства. Уточняется, что бойцы добровольческих формирований отлично проявили себя при выполнении задач в зоне проведения военной операции на Украине, и контракт закрепит за ними и их семьями право на установленные государством меры социальной защиты и поддержки.

Сегодня три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач в интересах обороны РФ в зоне СВО. <...> Не сомневаюсь, что формирования, которые входят в состав добровольческого штурмового корпуса, выполнят все поставленные перед ними задачи, они прекрасно экипированы, прекрасно обучены и, самое главное, идейно мотивированы на выполнение задач в ходе СВО, — заявил генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время бойцы всех остальных добровольческих подразделений также заключат контракт с Министерством обороны РФ.

Ранее Минобороны и добровольческий отряд «Ахмат» подписали первый контракт, который определяет деятельность добровольческих подразделений в зоне военной операции на Украине. Документ завизировали заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.