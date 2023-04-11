Участников СВО будут быстрее признавать погибшими Госдума приняла законопроекты об упрощенном признании погибшими и пропавшими без вести на СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроекты об упрощенном признании погибшими и пропавшими без вести на специальной военной операции бойцов, сообщается на сайте ведомства. По словам депутата Павла Крашенинникова, новый регламент коснется всех случаев после 24 февраля 2022 года.

Принятие этих законов поможет семьям в оперативном оформлении документов, необходимых для получения социальных и страховых выплат, оказания мер соцподдержки, для обеспечения сохранности имущества военнослужащих, возможности его наследования, — заявил Крашенинников.

Теперь для свидетельство о гибели военнослужащего будет удостоверяться командиром. При отсутствии прямых свидетелей гибели, признание человека пропавшим займет не более полугода. Ранее законно признать смерть пропавшего без вести военнослужащего можно было только через два года с момента окончания боевых действий.

Также 11 апреля Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о едином реестре военнообязанных. В голосовании принимало участие 395 депутатов, за проголосовали 394 человека, один воздержался. Против не высказался никто.