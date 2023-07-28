Участники саммита Россия — Африка сделали совместную фотографию

Традиционная церемония фотографирования гостей прошла на саммите Россия — Африка, сообщает Telegram-канал "Вы слушали маяк". Участие в ней приняли главы африканских делегаций, а также президент России Владимир Путин. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что он пообщался с участниками и пожал некоторым из них руку. Отмечается, что некоторые члены делегаций также сделали личное фото с главой российского государства.

На совместной фотографии Владимир Путин занял место в первом ряду возле президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани. В дальнейшем Путин планирует провести ряд встреч с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и Эритреи.

Как сообщалось ранее, Кремль уже рассматривает возможность созыва третьего саммита Россия — Африка. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, сроки мероприятия пока не определены, однако это будет сделано в ближайшее время. Он также подчеркнул, что проведение следующего саммита определяется высокими темпами развития сотрудничества с африканскими государствами.

Саммит Россия — Африка проводится в период с 27 по 28 июля. Местом проведения встречи членов африканских делегаций и президента Владимира Путина выбран Санкт-Петербург.