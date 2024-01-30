«Би-2» отказались контактировать с российским консулом Музыканты из «Би-2» отказались контактировать с российским консулом в Таиланде

Фото: АГН «Москва»

Солист рок-группы «Би-2» Лева (Егор Бортник)

Пятеро участников группы «Би-2» с гражданством РФ отказались от встречи с российским консулом в Бангкоке, заявил заведующий консульским отделом российского представительства в Таиланде Илья Ильин. По его словам, которые приводит ТАСС, консул прибыл в центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции, однако музыканты не стали выходить на контакт.

Посольством Российской Федерации было оперативно организовано посещение тех участников группы, которые являются гражданами России. 30 января оно состоялось, однако участники группы отказались от встречи с российским консулом, — сказал он.

Ранее стало известно, что четырех участников рок-группы «Би-2» депортируют в Израиль, а не Россию. Это стало возможным после вмешательства израильского МИД. Туда, в частности, будет отправлен в том числе солист группы Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который въехал в Таиланд по израильскому паспорту.

Звездный адвокат Сергей Жорин в свою очередь предположил, что если участники рок-коллектива будут депортированы из Таиланда в Россию, то они не смогут избежать административного или уголовного наказания. Вариант, при котором музыканты выйдут из самолета, спокойно купят билеты за границу и покинут страну, он назвал маловероятным.

Музыкантов задержали на курортном острове Пхукет после концерта 24 января. Telegram-канал Mash сообщал, что арест запрашивало генконсульство России в Таиланде в связи с критикой СВО. После задержания участники группы сообщили, что заплатили штраф за неправильно оформленные документы.