Участникам СВО вдвое увеличат пенсионный стаж Мишустин: участникам СВО будет засчитываться двойной пенсионный стаж

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Участникам военной операции на Украине будет засчитываться двойной стаж для назначения страховых пенсий, заявил в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, государство сделает все, чтобы гарантировать доход россиянам, участвующим в СВО. Его выступление было опубликовано в Telegram-канале Правительства РФ.

За период, когда люди участвуют в специальной военной операции, стаж для назначения страховой пенсии станет засчитываться в двойном размере, — сказал Мишустин.

Также пенсии будут проиндексированы у тех, кто до отправления на фронт работал на Крайнем Севере или на вредных предприятиях.

С 1 января 2023 года пенсии для россиян, награжденных тремя орденами Мужества или «За личное мужество», увеличатся на 330% от размера социальной пенсии. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Такую надбавку уже получали ранее граждане, награжденные орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней, а также лауреаты Ленинской премии и государственных премий СССР и Российской Федерации.

Ранее «Ведомости» писали, что Минфин до 30 декабря планирует представить правительству проект новой добровольной накопительной пенсионной системы. Подготовка документа длится уже несколько лет, главным инструментом стимулирования накоплений станет система индивидуальных инвестиционных счетов нового типа.

Ранее Минтруд предложил отложить переход на новую схему расчета накопительной пенсии жителям России до 2025 года. В министерстве пояснили, что основная причина — колеблющаяся продолжительность жизни граждан из-за пандемии коронавирусной инфекции.