Участникам СВО дадут преимущества при трудоустройстве Депутат ГД Исаев: участники СВО получат преимущества при трудоустройстве

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Подготовка мобилизованных граждан

Участники специальной военной операции получат преимущества при трудоустройстве, сообщил в интервью «Парламентской газете» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев. Депутат рассказал, что соответствующие поправки содержатся в законопроекте «О занятости», который внесут в ГД в начале 2023 года. Парламентарий добавил, что документ включает и меры поддержки для других категорий граждан, в том числе для инвалидов и молодых специалистов.

Мы считаем, что участники специальной военной операции должны получить преимущественное право при подготовке, переквалификации и поиске работы. В законопроекте говорится об этом, — сказал Исаев.

По словам депутата, наибольшие споры при обсуждении поправок вызвал вопрос трудоустройства самозанятых и платформенных работников. Законотворцы достигли компромисса: в документе дадут определение этим категориям и укажут, что вопрос регулируется отдельным законом, проект которого подготовят в ближайшее время.

Всего в законопроекте 20 глав, он закрепляет основные понятия и полномочия органов власти, предусматривает участие профсоюзов и работодателей в профилактике безработицы, сообщил Исаев. В документе также говорится о поддержке работодателей, сохранивших штат сотрудников в кризисной ситуации.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил о подготовке законопроекта, предусматривающего ограничения на удаленную работу для уехавших россиян. В свою очередь юрист Александр Хаминский отметил, что считает эти меры оправданными, подчеркнув, что они принимаются для предотвращения попыток вербовки россиян за рубежом иностранными спецслужбами.