Участник СВО из Киргизии может получить российский паспорт Захарова: МИД прорабатывает вопрос выдачи паспорта РФ участнику СВО из Киргизии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МИД обсуждается вопрос выдачи российского паспорта гражданину Киргизии Аскару Кубанычбеку, участвовавшему в спецоперации на Украине в качестве добровольца, заявила на брифинге представитель ведомства Мария Захарова. На родине мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы по статье о наемничестве.

Да, я могу сказать, что такое обращение мы получили и вопрос прорабатывается, — сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы рассмотреть запросы от иностранных журналистов на получение гражданства РФ, если таковые поступят. Таким образом он прокомментировал слова французского военного корреспондента Кристель Нэан о том, что множество западных журналистов, освещающих события в зоне СВО, хотели бы получить российские паспорта.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил проверять соцсети соискателей гражданства России и мигрантов. По его мнению, таким образом появится возможность отфильтровать идейных противников от тех, кто разделяет ценности РФ. Депутат считает, что поводом для отказа могут стать публикации информации о пропаганде ЛГБТ, нетрадиционных ценностей и посты, содержащие пропаганду экстремизма или дискредитирующие Вооруженные силы РФ.