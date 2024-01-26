На выборах президента РФ проголосовать смогут и граждане страны, проживающие за границей, сообщила представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, избирательные участки откроются везде, где есть представительства России, даже в недружественных государствах, передает ТАСС.
Я хотела бы отметить, что избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных, — сообщила Захарова.
Москва рассчитывает, что открыть удастся около 300 избирательных участков, добавила она. В ряде стран это произойдет даже за пределами столиц. При этом в недружественных государствах ожидается открытие существенно меньшего количества пунктов, добавила она.
Речь идет в первую очередь о странах Прибалтики, Молдавии, Германии, США, Чехии, Финляндии, — уточнила Захарова.
Ранее сообщалось, что в недружественных странах могут возникнуть проблемы с организацией безопасности избирателей-россиян и членов избиркомов на выборах президента РФ. Тем не менее, голосование не собираются отменять ни в одном из государств.