«Участь Украины предрешена»: Медведев о возможности Киева попасть в НАТО Медведев: участь Украины предрешена, ее остатки никогда не должны быть в НАТО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Участь Украины в существенной мере предрешена, однако нельзя допустить, чтобы остатки этой распадающейся страны — даже спустя долгое время — могли вступить в Североатлантический альянс, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые» в Музее Победы. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, неизвестно, как долго будут функционировать остатки Украины, кому они будут нужны в прагматичном западном мире, если у них не будет энергоресурсов и промышленности, перспектив и потенциала.

На мой взгляд, участь Украины в значительной мере предрешена. Это мое личное мнение. И конечно, не может быть и речи, о чем всегда говорило руководство нашей страны, президент нашей страны, чтобы остатки этой умирающей, распадающейся державы когда-либо, даже спустя самое долгое время, если она будет существовать, могли вступить в НАТО, — подчеркнул Медведев.

До этого зампред СБ РФ заявил, что российская армия продолжает громить ВСУ на других направлениях после освобождения Курской области. Медведев убежден, что российские войска должны стереть «нацистскую мразь» с лица земли.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие с Киевом в дни 80-летия Победы. В сообщении Кремля сказано, что, по мнению России, Украина должна последовать этому примеру.