«Убойное досье»: в СВР рассказали о наличии у США компромата на Зеленского Нарышкин: компромат Вашингтона может уничтожить Зеленского как президента

Фото: president.gov.ua

У США есть компромат, способный уничтожить украинского лидера Владимира Зеленского как президента, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит пресс-бюро ведомства, имея такой рычаг воздействия, Вашингтон по своему усмотрению проводит перестановки в руководстве Украины.

Он отметил, что власти США потребовали от Зеленского убрать с руководящих постов лиц, которые перестали пользоваться доверием Белого дома. Глава СВР указал, что в черный список Вашингтон включил десятки высокопоставленных чиновников из команды украинского лидера. На их место США хотят поставить людей, проходивших обучение на Западе и отвечающих их интересам, пояснил Нарышкин.

До него (Зеленского. — NEWS.ru) доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности «убойное» коррупционное досье в отношении представителей его окружения. Зеленский сознает, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента. В этих условиях он будет и дальше плясать под дудку своих американских хозяев, — заявил глава СВР.

Ранее Нарышкин говорил о том, что на Западе все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. По его словам, среди причин называются неудачи на поле боя, отсутствие решений по вопросам коррупции и утрата украинским лидером способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах США.