«Убить всех»: Медведев об участи причастных к теракту в «Крокусе» Медведев призвал к строжайшему наказанию всех причастных к теракту в «Крокусе»

Всех причастных к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, следует убить, сообщил в Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, такая участь должна настигнуть всех, кто платил, сочувствовал и помогал.

Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех, — написал зампред Совбеза.

Кроме того, Медведев обратился к военнослужащим, которые поймали устроивших теракт в Подмосковье. Он поблагодарил бойцов за работу и отметил, что они молодцы.

До этого Медведев отмечал, что Россия отомстит за каждого погибшего и пострадавшего при теракте в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что наказан будет каждый, вне зависимости от страны происхождения и статуса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о причастности ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) к теракту в «Крокусе». Он призвал ориентироваться на информацию следствия и правоохранительных органов России.