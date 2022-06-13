«Уберите этого идиота подальше»: Рогозин раскритиковал Сикорского Рогозин призвал «убрать» Сикорского как можно дальше после слов о ядерном оружии для Украины

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале призвал руководство экс-главы МИД Польши, а ныне депутата Европарламента Радослава Сикорского убрать его как можно дальше. Он подчеркнул, что высказывания политика о том, что Запад должен передать Украине ядерные боеголовки, «до добра не доведут». По словам руководителя госкорпорации, Сикорский до сих пор является агентом внешней разведки Британии.

У меня большая просьба к польскому и британскому начальству Радослава Сикорского: уберите этого идиота как можно дальше. Его болтовня до добра не доведет, — написал Рогозин.

Он также напомнил, что Сикорский в 80-е годы, являясь якобы военкором, принимал участие в боевых действиях в Афганистане против Советской армии, после был министром обороны Польши, а затем — главой МИД. При этом, даже находясь в составе польского правительства, он продолжал служить британской внешней разведке, добавил Рогозин.

Накануне Радослав Сикорский заявил, что Запад может «подарить» Киеву ядерные боеголовки для противостояния с Россией в ходе спецоперации. Политик отметил, что такая возможность есть, а Украине подобная помощь «необходима». При этом он не стал уточнять о возможной реакции Москвы на подобные действия.