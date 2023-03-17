«У Запада истерика»: Володин об ордере МУС на арест Путина Володин: любые нападки на президента РФ расцениваем как агрессию против страны

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Любые нападки на президента РФ Владимира Путина расцениваем как агрессию против нашей страны, написал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также назвал решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об ордере на арест российского лидера «истерикой» Запада.

Дурь, прозвучавшая из Гааги, говорит об одном: у Запада истерика. Бумажки инопланетного гаагского суда на Россию не распространяются. <...> Вашингтон и Брюссель понимают: есть Путин — есть Россия. Поэтому нападают на него. <...> Любые нападки на Президента РФ расцениваем как агрессию против нашей страны, — написал он.

По мнению Володина, Вашингтон и Брюссель исчерпали все санкции, но сломить граждан РФ и разрушить ее экономику не смогли. Сила президента же, уверен спикер ГД, в единении россиян вокруг него.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей из Украины в Россию».

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение МУС возмутительным и неприемлемым. Он добавил, что РФ не признает юрисдикцию этого суда и его решения считает ничтожными.