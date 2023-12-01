У ВС РФ появится система всепогодного дистанционного зондирования Земли Шойгу: НПО Лавочкина создает систему всепогодного дистанционного зондирования

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Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина работает над созданием системы всепогодного дистанционного зондирования Земли, заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. Снимки системы будут использованы для целей Вооруженных сил РФ.

Вначале заслушаем, как Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина работает над созданием космической системы всепогодного дистанционного зондирования Земли, которая позволит получать изображения местности независимо от метеоусловий и освещенности, — сказал министр на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов объяснил, что России необходимы космические группировки, которые будут предоставлять услуги связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. Он заявил о намерении госкорпорации развиваться в этом направлении, в том числе в сотрудничестве с представителями частной отечественной космонавтики.

Он отметил, что рост спроса на космические услуги превышает средний рост мирового ВВП, из-за чего на космическую деятельность сегодня обращены все взоры. Борисов добавил, что Россия в такой ситуации не может стоять в стороне.