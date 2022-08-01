Спикер парламента Крыма назвал украинские власти голограммами Спикер парламента Крыма Константинов заявил, что Украиной управляют бездушные картинки в телевизоре

Фото: Sandu In Kiev Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в своем Telegram-канале, что сегодня власть на Украине построена на лжи и подлоге. По его мнению, украинским народом командуют голограммы и бездушные картинки в телеэфире.

Если до украинцев дойдет, что ими командуют лжеруководители, что вся их власть построена на лжи и подлоге, крушение нынешнего киевского режима может случиться раньше, чем завершится специальная военная операция. По сути, у власти в стране находятся голограммы, бездушные картинки в телеэфире, — написал Константинов.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение боятся, что украинский народ начнет осознавать правду о преступлениях киевского режима. Константинов считает, что украинские политики загнали страну в тупик, разрушили ее своими руками.

Ранее Константинов заявил, что необходимо расширить географию южного направления спецоперации на Украине. Она должна включать Николаев и Одессу.

По его мнению, освобождение этих городов обеспечит безопасность границ. Кроме того, будет положен конец планам НАТО по закреплению в Черноморском регионе, считает глава крымского парламента.