У Шойгу появился новый заместитель Новым замминистра обороны по матобеспечению назначен генерал-лейтенант Булыга

Генерал-лейтенанта Андрея Булыгу назначили заместителем министра обороны России, который будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ранее Булыга работал на должности замкомандующего войсками Западного военного округа по матобеспечению.

Указом президента Российской Федерации заместителем министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга, — сказано в сообщении.

Ранее указанную должность замминистра Шойгу занимал генерал-полковник Алексей Кузьменков. По указу Путина он был назначен заместителем директора Росгвардии. Российский лидер вернул его на эту должность спустя менее чем год после назначения в Минобороны. Депутат Александр Хинштейн заявил, что решение Путина вернуть Кузьменкова в Росгвардию объясняется успешным выполнением поставленных перед ним задач.

Военный эксперт Сергей Ищенко ранее заявил, что возможное назначение адмирала Александра Моисеева на должность врио главкома ВМФ вместо Николая Евменова могло быть связано с проблемами, которые сейчас испытывает Черноморский флот. По его мнению, на это решение также могли повлиять проблемы с судостроительной промышленностью. При этом он добавил, что для подтверждения факта отставки Евменова необходим указ президента.