«У психиатров стыла кровь»: Захарова объяснила увольнение Киевом Денисовой Захарова прокомментировала увольнение украинского омбудсмена Денисовой за фейки

Мария Захарова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала увольнение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой за фейки и призвала западные СМИ ответить за свои поступки. Дипломат в своём Telegram-канале отметила, что западные журналисты и «правочеловеки» в рассказах об Украине ссылались именно на Денисову.

От её рассказов «в деталях» стыла кровь. У психиатров. Потому что ни одного доказательства она не приводила, зато углублялась «в подробности» настолько, что это было похоже уже на озабоченность, — пояснила представитель МИД.

Захарова отметила, что Денисова — это явный провокатор, западные журналисты при ней работали пропагандистами.

А теперь вопрос: все те западные журналисты и СМИ, правочеловеки и общественники, которые ссылались на Денисову и поддерживали окровавленные краской перформансы бесноватых, собираются писать опровержения и извиняться? — задалась вопросом дипломат.

Об увольнении украинского омбудсмена Людмилы Денисовой сообщил 31 мая первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Она занимала должность с 2018 года, её уволили за фейки.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что на совести омбудсмена Украины Людмилы Денисовой жизни сотен людей, «забитых» в украинских тюрьмах, а также сотни непроведённых обменов. По его мнению, Денисова просто «выполняет конъюнктуру».