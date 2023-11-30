У призывников начнут забирать загранпаспорта Депутат Выборный: призывникам необходимо сдать загранпаспорт на хранение

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У призывников в России с 11 декабря начнут забирать загранпаспорта, документ отправят на хранение, сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. В беседе с «Парламентской газетой» он пояснил, что речь идет о временном запрете на выезд за пределы страны.

Здесь не идет речь о каком-то тотальном запрете. Это временное ограничение права на выезд. Именно поэтому данные в общей системе не аннулируются, человек просто сдает паспорт на хранение, чтобы получить его после окончания ограничения, — уточнил парламентарий.

В течение пяти дней паспорт необходимо сдать, иначе он будет считаться недействительным. Депутат предупредил, что, если человек считается невыездным, он в любом случае не сможет выехать за границу. Выборный пояснил, что на пограничном контроле просто изымут документ. Кроме призывников загранпаспорт должны сдать подозреваемые или обвиняемые по уголовным делам, осужденные, служащие в ФСБ, направленные на военную службу, имеющие доступ к гостайне, признанные банкротом и граждане, не исполняющие наложенные судом обязательства, в том числе по выплате долга.

Ранее стало известно, что с 1 июля 2024 года государственная пошлина в России за выдачу биометрического загранпаспорта увеличится с пяти до шести тысяч рублей. Пошлина за выдачу документа для детей до 14 лет также вырастет с 2,5 до трех тысяч рублей.