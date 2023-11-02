«У нас теперь руки развязаны»: Картаполов о выходе России из ДВЗЯИ Картаполов заявил, что испытания США ядерного оружия развязывают руки России

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия, отозвав ратификацию ДВЗЯИ, имеет возможность привести свои стратегические силы в полную боевую готовность, если США начнут испытывать ядерное оружие. Депутат выразил надежду, что теперь уже бывшие партнеры задумаются над тем, что нужно ответственно относиться к своим международным обязательствам.

Если они будут испытывать [ядерное оружие], то у нас теперь руки развязаны. Мы можем делать все, для того чтобы наши стратегические ядерные силы находились в полной боевой готовности, — сказал Картаполов.

2 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ вступает в силу с момента опубликования. Договор был подписан РФ 24 сентября 1996 года.

Ранее Совет Федерации единогласно поддержал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Госдума приняла его 20 октября. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что это решение уравнивает положение России и США в области контроля над вооружениями. Представитель Кремля указал, что Москва внимательно следит за ситуацией.